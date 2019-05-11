النشرة: انقطاع المياه في احياء زحلة منذ 5 ايام

افاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بان "احياء ​مدينة زحلة​ تعاني من انقطاع للمياه منذ 5 ايام وقد ناشد الاهالي المسؤولين بالتدخل لمعالجة الأمر". وفي حديث للنشرة أكد احد المسؤولين في ​مؤسسة مياه البقاع​ أن "هناك اعطالا من النبع وتعمل فرق المؤسسة على اصلاحها".

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