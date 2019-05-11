الجيش تسلم عتاد عسكري هبة من السلطات الفرنسية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أنه تسلم في ​مرفأ بيروت​، بحضور عدد من الضباط، كمية من العتاد العسكري عبارة عن ناقلات جند مدرعة نوع (VAB HOT MEPHISTO)، بالإضافة إلى مستوعبات تحتوي على قطع بدل للآليات المذكورة، وعتاد تأليل، مقدمة هبةً من السلطات الفرنسية.

من ناحية أخرى، أعلنت أن زورقاً حربياً اسرائيلياً أقدم، بتاريخ 11/5/2019 ما بين الساعة 3.50، والساعة 6.34، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها 250 متراً.

وعند الساعة 4.25، أقدم زورق مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 200 متراً، ولمدة 15 دقيقة.

وأوضحت أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.