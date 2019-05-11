وقفة رمزية في باحة مكتب منفذية القومي في حلبا بذكرى "مجزرة حلبا"

أحيت منفذية عكار في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ذكرى ​مجزرة حلبا​ بوقفة رمزية أمام نصب الضحايا في باحة مكتب المنفذية في حلبا. واعتبر عميد العمل والشؤون الاجتماعية بطرس سعادة أن "مجزرة حلبا الوحشية هي نموذج عن ​الارهاب​ الذي شهدناه خلال السنوات الماضية يضرب في ​الشام​ وفي ​العراق​، ولأن مجزرة حلبا كانت تأسيساً لهذا الارهاب المعادي للإنسانية، قررنا مواجهة هذا الارهاب المرتبط بالمشروع الصهيوني، وقدمنا الشهداء والجرحى في مواجهته".

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