النشرة: وفد من فتح جال في مخيم المية ومية

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا أن وفداً قيادياً فتحاوياً جال في مخيم المية، يتقدمه قائد ​الأمن الوطني الفلسطيني​ في لبنان ​اللواء صبحي أبو عرب​، ومسؤول الفرع المالي للساحة ومسؤول أمن التنظيم في حركة "فتح" اللواء منذر حمزة وعقد اللواء أبو عرب اجتماعاً لقيادة وضباط "فتح" والأمن الوطني في المخيم حيث جرى بحث الأوضاع الأمنية في المخيم.

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