النيابة بـ"اقتحام السجون": مركز المعلومات ليس هو الجهة المنوط بها تسجيل الحدود المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قدم مُمثل النيابة العامة إلى محكمة جنايات القاهرة، خلال إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية "اقتحام السجون"، كتاباً وارداً عن مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وجاء في الكتاب، أنه نفاذًا لقرار المحكمة بالاستعلام عما إذا كان هناك تسجيل للحدود الشرقية للبلاد في الفترة من 25 يناير إلى 30 يناير 2011، وأفاد في ذلك السياق بأن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليس هو الجهة المنوط بها تسجيل حدود الدولة المصرية، أو الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

