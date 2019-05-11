بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل قاتلة طفلها بالخطأ في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قرر المستشار عبدالناصر علي، رئيس محكمة جنح الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، إخلاء سبيل أم، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل طفلها الطالب بالصف الثالث بالمرحلة الإعدادية، بعدما طعنته طعنة نافذة بالصدر لرفضه استذكار دروسه.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "عبدالله سعيد محمد عطية" 14 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي وصوله مباشرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل، وتُدعى "ج.م.أ"، ربة منزل، فيما جرى ضبطها، وأقرت بأنها لم تكُن تقصد قتله، حيث كانت تقصد تأديبه فقط، وذلك بسبب رفضه استذكار دروسه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.