ماذا حدث لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس أسعار الأمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 613 جنيهًا وهو نفس سعر الأمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 525 جنيهًا، وعيار 24 إلى 699 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4904 جنيهًا.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى ثبوت سعر المعدن عالميا بالأمس، وإغلاق البورصات العالمية نتيجة للعطلة الرسمية.