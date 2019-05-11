صحيفة: الشرطة السودانية تمحو اسم البشير وصورته من الأبراج السكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

ذكرت صحيفة الوطن السودانية أن الشرطة أزالت اسم وصورة الرئيس السابق عمر البشير من أبراج سكن الضباط بالعاصمة الخرطوم.

حسب الصحيفة فإن صورة عمر البشير اختفت من الأبراج الستة بحي شمبات، المتواجد قبالة "السوق المركزي".

وكانت الأبراج الستة تسمى "أبراج البشير"، حيث كانت تتزين بصورة كبيرة وعريضة للرئيس السابق، مرتديا زي الشرطة السودانية.

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يشار إلى أن عددا من المؤسسات الحكومية والسفارات شرعت منذ أبريل الماضي في إزالة اسم عمر البشير وصورته من فوق جدران المباني الحكومية كدليل على سقوط حكمه ونظامه.

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق.

وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "تبييض أموال وتمويل الإرهاب".

والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب، خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.