بعد سلسلة انفجارات.. السيطرة على حريق بمخزن للـ "تنر" في كرداسة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي ومحمد شعبان:

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، في السيطرة على حريق هائل اندلع بمخزن داخل مصنع تنر بمنطقة كرداسة.

تلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من غرفة النجدة باندلاع حريق بمخزن داخل مصنع تنر بعد سلسلة من الانفجارات ببراميل التنر.

Advertisements

وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء تحت إشراف اللواء هاني سعيد، وكيل الحماية المدنية بالجيزة، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران، والسيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده للمصانع المجاورة، وإخلاء المخزن من العمال؛ حفاظا على أرواحهم.

وكشفت المعاينة الأولية، أن النيران اندلعت بمخزن داخل المصنع يقع على مساحة 5 قراريط ويحتوي على كمية ضخمة من براميل التنر، والتي حدثت بها انفجارات باعتبارها مادة مساعدة على الاشتعال.

حُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.