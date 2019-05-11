حبس المتهمين بقتل صاحب محل هواتف محمولة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، اليوم السبت، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل صاحب محل تصليح هواتف محمولة بدائرة مركز منيا القمح.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "إسلام.ح.ف" 24 سنة، مُقيم بدائرة مركز منيا القمح، مصابًا بكدمات بالرأس ونزيف بالمخ، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين أن المجني عليه يمتلك محل لتصليح الهواتف المحمولة بدائرة مركز منيا القمح، حيث نشبت مشادة بينه وبين المدعو "أحمد.ال"، بسبب تصليح هاتف محمول، حيث تطور الأمر إلى مشاجرة استعان فيها صاحب التليفون بشقيقه "محمد" وتعديا على المجني عليه بـ"شومة"، فيما جرى ضبط المتهمان، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.