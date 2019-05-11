المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار في المخدرات بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة قيمتها 100 الف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية، لأتهامه بالأتجار في المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 78 لسنة 2019، جنايات مركز شرطة فوه، والمقيدة برقم 432 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

كشف أمر إحالة المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، للمتهم "ت.ع.غ.ح"، 39 سنة، عامل، ويقيم بالكوادي، دائرة مركز شرطة فوه، غلى محكمة جنايات كفر الشيخ، بأنه في يوم 4 / 1 / 2019، أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر بغير الأحوال المصرح به قانونًا.