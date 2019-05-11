وزير الخارجية العراقي يبدأ زيارته الرسمية إلى الكويت

وصل إلى الكويت، اليوم السبت، وزير الخارجية العراقي الدكتور محمد الحكيم، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية لمدة يومين.

وسيرأس وزير الخارجية العراقي وفد بلاده في أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة، والتي تستضيفها الكويت على مدى يومين، بينما

سيترأس الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.وسيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، واتفاقيات التعاون بين البلدين، على هامش أعمال اللجنة.