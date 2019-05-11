زلزال بقوة 5.3 درجة قرب السليمانية بالعراق

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال قوته 5.3 درجة وقع قرب مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق اليوم مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق اليومالسبت.

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومترا جنوب شرقي السليمانية وعلى عمق عشرة كيلومترات.

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