الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يفوز بالانتخابات التشريعية

فاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم السبت، في الانتخابات التشريعية العامة وحصل على 57% من الأصوات، بعد فرز 9ر99% من الأصوات.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن
من الأصوات.
وأضافت أن نسبة مشاركة الناخبين خلال الانتخابات، بلغت 65% ، مشيرة إلى أن سبب تدني هذا المؤشر، يرجع إلى ارتفاع نسبة البطالة وتردي الخدمات العامة، وكذلك فضيحة الفساد التي عصفت بالحزب الحاكم، وأدت إلى استقالة رئيس البلاد جاكوب زوما.
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