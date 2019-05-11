الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يفوز بالانتخابات التشريعية

فاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم السبت، في الانتخابات التشريعية العامة وحصل على 57% من الأصوات، بعد فرز 9ر99% من الأصوات.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن

حزب "التحالف الديمقراطي"، أكبر أحزاب المعارضة، حل ثانياً بـ 20.69 % من الأصوات، بينما نال حزب "مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية"، 10.60 %من الأصوات.وأضافت أن نسبة مشاركة الناخبين خلال الانتخابات، بلغت 65% ، مشيرة إلى أن سبب تدني هذا المؤشر، يرجع إلى ارتفاع نسبة البطالة وتردي الخدمات العامة، وكذلك فضيحة الفساد التي عصفت بالحزب الحاكم، وأدت إلى استقالة رئيس البلاد جاكوب زوما.