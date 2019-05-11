نيويورك تودع محطات الكهرباء العاملة بالفحم في 2020

أقرت الجهات التنظيمية المعنية بالبيئة في ولاية نيويورك الأميركية قواعد تهدف لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الكهرباء، من خلال منعها من حرق الفحم في الولاية بحلول نهاية 2020.

وقال حاكم نيويورك، أندرو كومو، الذي ينتقد بشدة دعم الرئيس دونالد ترامب لقطاع الفحم، في بيان، إن القواعد الجديدة لخفض استخدام الكربون في الولاية ستحقق وعده في عام 2016، بالتوقف نهائيا عن استخدام الفحم بحلول

عام 2020.

وأضاف: "بينما تواصل حكومتنا الاتحادية دعم قطاع الوقود الأحفوري وتنكر تغير المناخ وتدير ظهرها لحماية البيئة تقود نيويورك الأمة بتحرك جريء لحماية كوكبنا ومجتمعاتنا".

واستخدم الفحم في توليد أقل من واحد بالمئة من الكهرباء في نيويورك عام 2017.

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وإلى جانب القواعد المتعلقة بالكربون، اقترحت إدارة حماية البيئة في نيويورك هذا العام قواعد

للحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين من محطات الكهرباء الصغيرة التي تعمل بالغاز الطبيعي ويتم تشغيلها في أوقات زيادة الطلب.

وقال كومو إن قواعد الحد من الانبعاثات ستقرب الولاية من الوصول إلى (الاتفاق الأخضر الجديد) الذي أعلنه في 2019، الذي يقتضي ألا يسبب توليد الكهرباء أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2040.

وذكرت بيانات اتحادية أن الولاية تعتزم أيضا استخدام موارد طاقة متجددة لتوليد 70 بالمئة من الكهرباء بحلول عام 2030.

وتنتج نيويورك في الوقت الراهن نحو 30 بالمئة فقط من الكهرباء من موارد متجددة.