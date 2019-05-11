جماعة الحوثي تبدأ الانسحاب من ميناءين في الحديدة

قال شاهد من رويترز إن قوات الحوثيين في اليمن بدأت إعادة الانتشار من ميناءي الصليفورأس عيسى في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السلام الذي
تم إبرامه برعاية الأمم المتحدة والذي كان متوقفا منذ شهور.
وأضاف أن فرقا من الأمم المتحدة تراقب تحركات الحوثيين في الميناءين.
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