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جماعة الحوثي تبدأ الانسحاب من ميناءين في الحديدة

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قال شاهد من رويترز إن قوات الحوثيين في اليمن بدأت إعادة الانتشار من ميناءي الصليف

ورأس عيسى في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السلام الذي
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تم إبرامه برعاية الأمم المتحدة والذي كان متوقفا منذ شهور.


وأضاف أن فرقا من الأمم المتحدة تراقب تحركات الحوثيين في الميناءين.
 

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