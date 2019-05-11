جماعة الحوثي تبدأ الانسحاب من ميناءين في الحديدة

قال شاهد من رويترز إن قوات الحوثيين في اليمن بدأت إعادة الانتشار من ميناءي الصليف

ورأس عيسى في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السلام الذيتم إبرامه برعاية الأمم المتحدة والذي كان متوقفا منذ شهور.



وأضاف أن فرقا من الأمم المتحدة تراقب تحركات الحوثيين في الميناءين.

