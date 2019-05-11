البشير يتلاشى من حياة السودانيين.. الشرطة تزيل صور الرئيس السابق

أزالت الشرطة السودانية اسم وصورة الرئيس السابق عمر البشير من أبراج سكن الضباط بالعاصمة الخرطوم. واختفت صورة عمر البشير من الأبراج الستة بحي شمبات، الموجود قبالة "السوق المركزي"، كما ذكر موقع سكاي نيوز عن صحيفة «الوطن» السودانية. «الوطن» السودانية. وكانت الأبراج الستة تسمى «أبراج البشير»، حيث كانت تتزين بصورة كبيرة وعريضة للرئيس السابق، مرتديا زي الشرطة السودانية. يشار إلى أن عددا من المؤسسات الحكومية والسفارات شرعت منذ أبريل الماضي في إزالة اسم عمر البشير وصورته من فوق جدران المباني الحكومية كدليل على سقوط حكمه ونظامه. وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق.

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