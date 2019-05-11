محلل سياسي: لا فائدة من تخفيض اليورانيوم.. وإيران لن تستطيع إغلاق هرمز

قال أستاذ العلوم السياسي بجامعة بنسلفانيا والمعارض الإيراني رضا بارشي زادة، "إن النظام الإيراني لم يكن بعيدًا عن تخصيب اليورانيوم طيلة السنوات الماضية، وحاولت السلطات تخفيض مستوى التخصيب لمتابعة قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلا أن طهران تأكدت أن هذا الأسلوب لا جدوى منه".

وأضاف زادة، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، "أن النظام الإيراني يأمل في ردع الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، بالتصعيد والتهديد بحرب شاملة، لكن هذه التهديدات سوف تثبت فشلها

قريبًا".

وحول إغلاق مضيق هرمز، أوضح أستاذ العلوم السياسية، "أن طهران لو استطاعت تنفيذ تهديدها فيما يخص إغلاق مضيق هرمز لمنع الولايات المتحدة من الحصول على النفط الخليجي، فإنها لن تستطيع الإبقاء على إغلاقه لفترة طويلة، لأن واشنطن لن تسمح بذلك، ومن المؤكد أنها ستفتح المضيق بالقوة".

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مفاجئة، أوضح أنها جاءت نتيجة التصعيد الإيراني في المنطقة، ويوضح رضا بارشي زادة، "أن الميزان في الشرق الأوسط يتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، ومن المؤكد أن واشنطن سوف تسعى إلى قمع الاستثمارات الإيرانية في بغداد ليس على المستوى المالي فقط، ولكن السياسي والعسكري أيضًا".

وتوقع المعارض الإيراني، رضا بارشي زادة، "أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات على إيران تشمل الغاز الطبيعي، آملا أن تمتد كذلك إلى وضع الجيش الإيراني، والميليشيات التابعة للحرس الثوري أيضًا في منطقة الشرق الأوسط، سواء الحوثيين أم جماعة الفاطميون والزينبيون في أفغانستان.