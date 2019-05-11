قال أستاذ العلوم السياسي بجامعة بنسلفانيا والمعارض الإيراني رضا بارشي زادة، "إن النظام الإيراني لم يكن بعيدًا عن تخصيب اليورانيوم طيلة السنوات الماضية، وحاولت السلطات تخفيض مستوى التخصيب لمتابعة قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلا أن طهران تأكدت أن هذا الأسلوب لا جدوى منه".
وأضاف زادة، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، "أن النظام الإيراني يأمل في ردع الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، بالتصعيد والتهديد بحرب شاملة، لكن هذه التهديدات سوف تثبت فشلهاقريبًا".
وحول إغلاق مضيق هرمز، أوضح أستاذ العلوم السياسية، "أن طهران لو استطاعت تنفيذ تهديدها فيما يخص إغلاق مضيق هرمز لمنع الولايات المتحدة من الحصول على النفط الخليجي، فإنها لن تستطيع الإبقاء على إغلاقه لفترة طويلة، لأن واشنطن لن تسمح بذلك، ومن المؤكد أنها ستفتح المضيق بالقوة".
قبل أيام توجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى العراق، في زيارة
وتوقع المعارض الإيراني، رضا بارشي زادة، "أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات على إيران تشمل الغاز الطبيعي، آملا أن تمتد كذلك إلى وضع الجيش الإيراني، والميليشيات التابعة للحرس الثوري أيضًا في منطقة الشرق الأوسط، سواء الحوثيين أم جماعة الفاطميون والزينبيون في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: لا فائدة من تخفيض اليورانيوم.. وإيران لن تستطيع إغلاق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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