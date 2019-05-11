مالطا تنقذ 85 مهاجرًا أفريقيا بعد غرق زورقهم

قال الجيش في مالطا إن زورق دورية تابعا له أنقذ مجموعة من 85 مهاجرا في ساعة متأخرة الليلة الماضية وسوف ينقلهم إلى مالطا صباح اليوم السبت 11 مايو.



وذكر الجيش أن المهاجرين الذين يعتقد أنهم من شمال وشرق أفريقيا كانوا في قارب خشبي يواجه الغرق.



وقادت مالطة جهود الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط بين عدة دول أعضاء في التكتل بعد أن رفضت إيطاليا السماح لسفن الإنقاذ بدخول موانيها.

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وزار ديمتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة مالطا الثلاثاء الماضي، وأشاد بتعامل الجزيرة مع الهجرة

غير النظامية عبر البحر المتوسط.



وقال أفراموبولوس: «بلا شك تواجه مالطا تحديات كبيرة في مجال الهجرة مقارنة بحجم السكان».



وأضاف: «بشكل عام على مستوى الاتحاد الأوروبي، عادت أعداد الوافدين بشكل غير قانوني إلى مستويات ما قبل الأزمة لكن في مالطا زاد عدد الوافدين في 2018 بسبب عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط والوضع المضطرب وغير المستقر في ليبيا