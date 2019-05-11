دونيتسك: القوات الأوكرانية خرقت نظام وقف إطلاق النار 15 مرة

أعلنت جمهورية دونيتسك، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بخرق نظام وقف إطلاق النار 15 مرة.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن مندوب

مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمتابعة وتنسيق وقف إطلاق النار قوله "إنه خلال الـ24 ساعةالماضية، تم رصد 15 خرقا لنظام وقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا أن القوات الأوكرانية قامت بقصف أراضي الجمهورية باستخدام مدافع الهاون من عيار 120 مم و82 مم وقاذفات القنابل اليدوية.