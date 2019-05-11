زلزال بقوة 5.3 درجات قرب السليمانية بالعراق

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالاً بقوة 5.3 درجات وقع قرب مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق اليوم السبت، من دون أن ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.

وقال مسعفون محليون إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وذكر مسؤولون أن الزلزال لم يسفر عن وقوع خسائر مادية كبيرة.

وذكرت هيئة المسح الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومتراً جنوب شرقي السليمانية وعلى عمق عشرة كيلومترات.

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وأكدت "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي" في السليمانية، أن الزلزال وقع قرب بلدة دربندخان وشعر به السكان في عدة بلدات أخرى.

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وقالت وسائل إعلام في إيران المجاورة، إن قوة الزلزال 5.1 درجة، وهز بلدة ازغله الحدودية، لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر.