واشنطن تستعد لزيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات الصينية

قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان إن الرئيس دونالد ترامب أمر بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية المتبقية والبالغ قيمتها 300 مليار دولار تقريباً.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فشل المحادثات بين المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين في التوصل إلى حل للنزاع التجاري المستمر منذ شهور وقيام الولايات المتحدة اعتباراً من يوم أمس الجمعة بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.



وأكد ترامب على موقع تويتر إن علاقته الشخصية بالرئيس الصيني شي جينبينج "علاقة قوية للغاية" وتوقع أن تستمر المحادثات في المستقبل بين الجانبين.

وكتب هو شي جين، رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" التي تديرها الدولة على تويتر أن "مصدراً موثوقاً" أفاد بأن المحادثات لم تنهار.

وتابع "الجانبان يعتقدان أن المحادثات بناءة وسيستمران في المشاروات، واتفق الجانبان على الاجتماع مجدداً في الصين في المستقبل".



وقد أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستتخذ "تدابير مضادة ضرورية" بعد زيادة الرسوم الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، لكنها لم تحدد بشكل تفصيلي كيفية الرد على الخطوة الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة فرضت العام الماضي رسوما جمركية على واردات من السلع الصينية بقيمة 250 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم مماثلة على واردات أميركية بقيمة 110 مليارات دولار.

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