أميركا ترسل مدمرة هجومية وصواريخ "باتريوت" إلى الشرق الأوسط على خلفية التهديدات الإيرانية

وافق وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شانهان على إرسال مدمرة هجومية ونشر صواريخ "باتريوت" في الشرق الأوسط، رداً على التهديدات الإيرانية المتزايدة.

وأفادت معلومات صحفية نقلاً عن مصادر في "البنتاجون"، بأن المدمرة التي سترسلها أميركا هي "يو أس أس أرلينغتون" وهي متخصصة بدعم الهجمات البرمائية والعمليات الخاصة، وستحمل قوات مارينز وآليات إنزال ومروحيات قتالية وستنضم إلى مجموعة حاملة الطائرات "لينكولن" في الخليج، مضيفة أن صواريخ "باتريوت" ستصل في غضون ساعات وتنُشر في قواعد أميركية عدة، لتعزيز الأنظمة الدفاعية.

وصرّح مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان وافق على نشر جديد لصواريخ "باتريوت" في الشرق الأوسط.

ويأتي القرار بعد أن أرسلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط عقب دلائل تشير إلى احتمال استعداد إيران لشن هجوم.

وحذرت الإدارة الأميركية للملاحة اليوم الجمعة، من احتمال شن إيران هجمات ضد سفن تجارية قد تشمل ناقلات نفط، وطلبت من السفن التي ترفع العلم الأميركي التواصل مع الأسطول الخامس، الذي يتولى حماية السفن التجارية في المنطقة، قبل يومين على الأقل من الإبحار عبر مضيق هرمز، في وقت شدد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان على أن التواجد في الشرق الأوسط هو لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن، مؤكداً: "من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على المصالح الأميركية سيواجه بالرد المناسب".