كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعتقل 3 صحفيين مناهضين لحكومة أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة التركية اعتقلت ثلاثة صحفيين ينتقدون الحكومة في إسطنبول الجمعة.

وقالت صحيفة "جمهوريت" التركية إن "الشرطة ألقت القبض على الصحفية، كانان كوسكون الجمعة، خلال تفتيش أمني".

وكان قد ألقي القبض على كوسكون، وهي صحفية سابقة في صحيفة "جمهوريت" بسبب عدم دفع غرامة متعلقة بقضية بالمحكمة عام 2015 طبقاً لما ذكره محاميها.

وأضافت الصحيفة أنه تم تغريم كوسكون 12600 ليرة ما يعادل 2100 دولار بسبب الإساءة إلى مسؤولين حكوميين في تقريرها الذي يزعم أنه تم تزوير مشروع عقاري حكومي في إسطنبول لصالح بعض القضاة وممثلي الادعاء، خلال عملية الشراء.

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وقال عباس يلسن، محامي كوسكون السبت: "نتوقع أن يتم إطلاق سراحها قريباً بعد أن ندفع الغرامة".

وكانت الشرطة قد اعتقلت الجمعة الصحفيين، زينب كوراي، وعرفان تونش شاليك، أثناء تغطيتهما احتجاجات في إسطنبول، طبقاً لما ذكرته الصحيفة.

وكان الاثنان يتابعان احتجاجات تضامناً مع إضراب مستمر عن الطعام لأعضاء في حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد ومؤدين له.

ويطالب المشاركون في الإضراب عن الطعام منذ عدة أشهر، بالسماح بدخول زائرين لعبد الله أوجلان، زعيم حزب "العمال الكردستاني" المحظور، ورفع شروط الحبس الانفرادي عنه.

وكان قد سمح لاوجلان، المحتجز في سجن منذ 20 عاماً بلقاء محامين للمرة الأولى منذ عام 2011 الإثنين الماضي.