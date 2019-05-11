كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل صحفية بالرصاص في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول أفغاني، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار وقتلوا صحفية ومستشارة في البرلمان في العاصمة كابول.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن مينا مانجال، المستشارة الثقافية في مجلس النواب بالبرلمان ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة، قُتلت عندما كانت في طريقها إلى العمل صباح اليوم السبت.

Advertisements

وأضاف "رحيمي"، أن أحد المهاجمين أو أكثر ربما هربوا من موقع الحادث، وأن شرطة كابول بدأت التحقيق.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم.

ومن جانبها، قالت شرطة كابول، إنه ليس من الواضح ما إذا كانت جريمة القتل كانت عملاً إرهابيًا أو نتيجة نزاع شخصي.