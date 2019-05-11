كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الحديدة: انسحاب الحوثيين "مسرحية هزلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محافظ الحديدة الحسن علي طاهر، السبت، إن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، مسرحية هزلية وخطوة غير متفق عليها.

وقال علي طاهر لـ"سكاي نيوز عربية" إنه لم يتم الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، مشددا على أن هذا الانسحاب يجب أن يخضع لإشراف ثلاثي.

وأوضح "يجب أن يخضع الانسحاب من موانئ الحديدة لإشراف ثلاثي من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين"، مضيفا "ميليشيات الحوثي معروفة بأساليبها في المرواغة والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات".

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وأفاد مراسلنا في اليمن نقلا عن مصادر ميدانية، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية بدأت في الانسحاب من موانئ مدينة الحديدة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، مساء الجمعة، أن المتمردين الحوثيين سيشرعون في الانسحاب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، صباح السبت.

واعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن الأمر "غير دقيق ومضلل".

وقال الإرياني إن "أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به".