كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج عن استرالي لبناني بكفالة في مؤامرة تفجير سيدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محكمة عسكرية لبنانية، الإفراج عن عامر الخياط، مواطن لبناني-أسترالي مزدوج الجنسية، يحاكم بسبب مؤامرة مزعومة لإسقاط طائرة ركاب، بكفالة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله، أحالت قرار إخلاء سبيل المتهم عامر الخياط، إلى النيابة العامة العسكرية، لإبداء الرأي بالموافقة على إخلاء سبيله أو استئنافه.

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وقالت جوسلين أديب الراعي، محامية عامر خياط، اليوم السبت، إن قرار المحكمة صدر قبل يوم، ويمكن للمدعين العامين الاستئناف.

ووضعت السلطات اللبنانية، عامر الخياط رهن الاحتجاز منذ العام 2017. واتهموه بالتخطيط لتفجير طائرة طيران إماراتية كان من المفترض أن تسافر من سيدني إلى الإمارات.

يخضع اثنان من إخوان "الخياط" للمحاكمة في أستراليا للتخطيط لتفجير الطائرة بقنابل مخبأة، وتقول السلطات الأسترالية، إن عامر خياط ليس لديه علم بمؤامرة إخوته.