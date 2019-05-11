كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. "داعش" يدعي تأسيس ولاية له في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم تنظيم "داعش"، لأول مرة، أنه أسس "ولاية" في الهند، بعد اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن في منطقة كشمير المتنازع عليها أسفر عن مقتل متشدد له صلات مزعومة بالجماعة.

وأعلنت وكالة "أعماق" الإخبارية التابعة لـ"داعش"، في وقت متأخر من يوم الجمعة، عن الولاية الجديدة، التي أطلق عليها "ولاية الهند"، في بيان زعم فيه أن "داعش" ألحق خسائر في الأرواح بجنود من الجيش الهندي في بلدة أمشيبورا في مقاطعة شوبيان بكشمير.

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وحسب "رويترز"، يتوافق بيان "داعش" مع بيان للشرطة الهندية يوم الجمعة بأن متشددًا يدعى إشفاق أحمد صوفي قتل في مواجهة في شوبيان.

ووفقًا لمسؤول عسكري، اليوم السبت، كان "صوفي" متورطًا في العديد من الجماعات المسلحة في كشمير لأكثر من عقد قبل أن يتعهد بالولاء لتنظيم "داعش".

وقالت الشرطة ومصادر عسكرية، إنه يشتبه به في تنفيذ عدة هجمات بالقنابل اليدوية على قوات الأمن في المنطقة.