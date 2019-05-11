كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعرض على الهند وقف نيران المدفعية "من الجانبين" في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير لوسائل الإعلام، أن إسلام آباد اقترحت على نيودلهي بأن يتوقف كلا الجانبين عن استخدام المدفعية في منطقة كشمير المتنازع عليها، كما تعهدت باكستان بنقل قوات خاصة من المنطقة.

وحسب صحيفة " هندوستان تايمز"، جاء في تقرير أُرسل إلى مكتب رئيس الوزراء الهندي، أن الجيش الباكستاني قدم عرضًا السلام باستخدام القنوات العسكرية الحالية، وأن العرض تضمن "وقفًا لنيران المدفعية من كلا الجانبين".

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وقال مسؤول دفاع هندي، إن هناك أكثر من 100 حالة عندما تم تسجيل القصف في ولاية كشمير المضطربة، ولكن الآن استخدام المدفعية "قد تقلص إلى حد كبير".

وقد أمر الجيش الباكستاني فريق الخدمات الخاصة بالانسحاب من الحدود الهندية.

كما قال أحد المسؤولين للصحيفة: "يعتقد المسؤولون الهنود، أن إسلام أباد مستعدة على ما يبدو لنزع فتيل التوتر حول كشمير. هذه إشارات واضحة على الأرض من باكستان للتراجع".