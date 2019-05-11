تقدم نادي يوفنتوس بعرض إلى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي قاد نادي توتنهام الإنجليزي قبل 72 ساعة إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك لتعويض الرحيل المرتقب لماسيميليانو أليغري المرتقب، عن “اليوفي”.
وحسب تقارير إعلامية، فإن مدرب توتنهام لا يمانع في تغيير الأجواء بعد نهائي الأحلام الذي تأهل له فريقه ليواجه نادي ليفربول الإنجليزي في مدريد لكنه وضع شروطاً مالياً هامة.
المصادر ذاتهأ، قالت إن لأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، طالب براتب سنوي مقدر في 20 مليون أورو، لتولي زمام قيادة تدريب رفاق كريتسيانو رونالدو، الذي خرجواً مبكرا من المسابقة الأوروبية على يد فريق أياكس أمستردام، خلال الأساسبيع الأخيرة، وهو ما جر الانتقادات على المدرب أليغري، بشكل كبير، ليصبح قريباً من مغادرة أسوار المجموعة صيفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجئة بتوتنهام بعد تأهله لنهائي”تشامبيونز ليغ”..بوكيتينو قريب من مغادرة الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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