الممثلة التركية “منار” وزوجها “محمود” في سلسلة رمضانية مغربية – فيديو

شاركت الممثلة التركي غاي طورغوت المعروفة بلقب منار، وزوجها دينيز إيفينفي، المعروف بلقب محمود، في الحلقة الثانية من السلسلة الكوميدية، سليباطير الذي يلعب بطولتها الفنان حسن فلان وابنه مهدي.

واستقطبت السلسلة التي تعرض على القناة الثانية، الممثلين التركيين، من أجل المشاركة في حلقة تتحدث عن المسلسل التركي المدبلج “سامحيني”.

وفي قصة الحلقة، حل الممثلان التركيان في المغرب للمشاركة في عمل فني، وصدفة وجدا نفسيهما في بيت فلان الذي أراد الزواج من منار لإعجابه بها معتقدا أن محمود شقيقها وليس زوجها.

يذكر أن منار ومحمود ثاني رمضان يطلان على المغاربة، إذ سبقا أن وقعا في فخ الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”.