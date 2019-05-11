الأمم المتحدة تنشر التقرير المتعلق بـ”بوعشرين” بالعربية وبـ5 لغات أخرى

نشرت الأمم المتحدة رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان، الرأي الأممي رقم 85/ 2018، بشأن توفيق بوعشرين، مؤسس أخبار اليوم و”اليوم 24″، باللغة العربية. وأصبح الرأي الأممي، متاحا باللغات الأممية الست، الفرنسية والانجليزية والإسبانية والروسية والصينية بالإضافة للعربية. أنقر هنا للاطلاع على الرأي الأممي باللغة العربية. Advertisements الرأي الأممي اعتمده فريق العمل خلال دورتها الثالثة والثمانين المنعقدة ما بين 18 و23 نونبر الماضي. واعتبر الفريق الأممي أن سلب توفيق بوعشرين حريته يخالف ثلاث مواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدا أن الاعتقال “إجراء تعسفي”. وأكد الرأي الأممي أن “التدبير المناسب يتمثل في الإفراج عن السيد بوعشرين فورا ومنحه حق الحصول على جبر الضرر، خاصة في شكل تعويض وضمان عدم التكرار، وفقا للقانون الدولي”.

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