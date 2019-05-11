صيادلة الـPJD يسلمون الداودي مذكرة حول تهديد “المكملات الغدائية” للسلامة الصحية

تقدم الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أمس الجمعة، بمذكرة إلى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حول “المكملات الغدائية” وتهديدها للسلامة الصحية للمواطنين.

وبحسب الائتلاف، فإن المذكرة تقارب المكملات الغذائية في السوق الوطني من منطلقات قانونية وتنظيمية، وتبلور توصيات أساسية في هذا المجال.

وقال الائتلاف في صفحته الرسمية بالفايسبوك، إن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، استقبل الجمعة، أعضاء الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية لمناقشة بعض الإشكاليات المطروحة بقطاع الدواء بالمغرب.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الأدوية الأساسية الرخيصة ذات الطبيعة الإستراتيجية بالنسبة للمغرب، والتي قد تجد نفسها مهددة بالسحب من السوق الوطني في المستقبل.

وقال الائتلاف، إن اللقاء تميز بمناقشة موضوع الفراغ القانوني الذي يعرفه سوق المكملات الغذائية، والذي يتم تسويقها ببعض الفضاءات التجارية، والتي من شأنها أن تؤثر على السلامة الصحية للمواطنين.