مغنيو الجيل الجديد من الراب يفرضون نفسهم ويشاركون في أكبر مهرجان في افريقيا والعالم العربي

فرض الجيل الجديد من فن الراب، نفسه في الساحة الفنية، ولمعت أسماء لدرجة أن أكبر مهرجان في افريقيا والعالم العربي “موازين.. إيقاعات العالم” وجه لهم دعوة المشاركة في دورته القادمة.
ويتواجد الرابور حاري ضمن برمجة نجوم الدورة 18، على منصة سلا، إلى جانب الرابور البنج، فيما تمثل منال الراب بصيغة المؤنث.
وحققت أعمال الفنانين نجوم الراب في “موازين” في الآونة الأخير، عدد مشاهدات كبير، واستطاعوا تكوين قاعدة جماهيرية من جيل الشباب واليافعين.
يذكر أن موازين، خصص اليوم الخامس منه، الذي يصادف الأربعاء 26 يونيو ، لسهرة الراب التي يحييها الفنانون المذكورين.
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