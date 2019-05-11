المغربي مزراوي أول من يرتدي قميص الأياكس الجديد

ظهر الدولي المغربي نصير مزراوي، بالقميص الجديد لفريقه أياكس أمسترادام، والذي ستخوض به المجموعة موسمها الجديد المقبل، حيث تم اختياره رفقة بعض النجوم للظهور الأول.
مزراوي، عاد ليشارك صورة القميص لأياكس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، رفقة تعليق بسيط، ليحصد في أقل من 24 ساعة، على أزيد من 48 ألف إعجاب، حيث تم التفاعل بشكل كبير مع القكيص الجديد للأياكس.
هذا وسيعود الأياكس نهاية الأسبوع الجاري إلى المنافسة محلياً، بعد إقصاء المجموعة من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، الأبعاء الماضي، في واحدة من أبرز مواجهات “تشامبيونز” ليغ لسنة 2019.
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