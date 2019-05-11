الاحتلال يعتقل 3 صيادين فلسطينيين في بحر غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل سلاح البحرية الإسرائيلية، اليوم السبت، ثلاثة صيادين أشقاء خلال عملهم في بحر مدينة غزة.

وقال نقيب اتحاد لجان الصيادين، نزار عياش، إن زوارق الاحتلال فتحت النار، وحاصرت قارب صياد على بعد تسعة أميال غرب مدينة غزة، ثم صادرت القارب الذي تعود ملكيته للصياد محمد بكر، واعتقلت أولاده الثلاثة.

وأوضحت اللجان في تصريح لها أن المعتقلين الثلاثة هم عمران ومنصور وعاطف بكر.

وأضافت أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين الثلاثة والقارب إلى جهة مجهولة.

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وكانت زوارق الاحتلال أطلقت النار على الصيادين في وقت سابق من فجر اليوم دون وقوع إصابات.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد قررت، الجمعة، السماح لصيادي قطاع غزة باستئناف العمل، بعد أن كانت أوقفته السبت الماضي.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددًا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي حددتها (١٢ ميلا بحريا) .