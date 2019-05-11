مجد الكروم: ندوة حول دور السلطات المحلية في مواجهة العنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت الليلة الماضية، ندوة في خيمة الاعتصام ببلدة مجد الكروم في منطقة الشاغور، حول دور السلطات المحلية في مواجهة العنف والجريمة، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية.

وشارك في الندوة العشرات من المواطنين، بالإضافة إلى رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، رئيس مجلس فسوطة إدغار دكور، رئيس مجلس دير الأسد أحمد ذباح، رئيس مجلس نحف عبد الباسط قيس، رئيس مجلس المزرعة فؤاد عوض ورئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي.

وقد أدار الندوة عضو مجلس محلي مجد الكروم، عز الدين بدران، الذين استهل حديثه بالترحيب بالحضور ثم تطرق إلى نشاطات وأهداف خيمة الاعتصام، حيث دعا إلى الالتفاف من حول النشاطات والفعاليات التي يتم إقرارها لمكافحة العنف والجريمة.

وبدورهم، تحدث رؤساء السلطات المحلية عن الدور الذي يقومون به من أجل الحد من ظاهرة العنف، وقد أكدوا على أن الموارد لدى السلطات المحلية غير كافية لكبح جماح هذه الظاهرة التي باتت متفشية في المجتمع العربي.

Advertisements

وقد حمل رؤساء السلطات المحلية المسؤولية للشرطة والمؤسسة الإسرائيلية حيال عدم القيام بدورها في الحد من ظاهرة العنف والجريمة وجمع السلاح غير المرخص، كما لم يخفوا المسؤولية الملقاة على كاهل الأهل في تربية أبنائهم.

كما جرى خلال الندوة التطرق إلى الخطة التي يتم بلورتها من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، من أجل بحث سبل الحد من ظاهرة العنف والجريمة.

وفي ختام الندوة، جرى فتح باب الأسئلة والنقاش أمام الحضور والإجابة عليها من قبل المتحدثين.