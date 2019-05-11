الطعام الغني بالدهون المشبعة يسبب الاكتئاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة أسكتلندية نشرت في مجلة "تراينسلايشنال سايكايتري" أن تناول الوجبات السريعة يؤثر على الحالة المزاجية للشخص، لتضيف بذلك خطرًا جديدًا يهدد صحة الإنسان.

الدهون المشبعة وعلاقتها بالمشاعر

وأشار البحث الذي أجرته جامعة "غلاسكو"، إلى أن الدهون المشبعة تدخل الدماغ عبر مجرى الدم، مما يؤثر على أداء منطقة "المهاد" (هيبوثالاموس) المسؤولة عن التحكم بالعواطف، وبالتالي زيادة أعراض الاكتئاب، وفقًا لموقع "ديلي ميل".

ويشير الباحثون إلى أن السمنة عامل إضافي يسبب الاكتئاب، خصوصا عند الأشخاص، الذين يعتمدون على وجبات عالية الدهون.

سير التجربة

وأجريت الدراسة على الفئران، إلا أن العلماء يعتقدون أن نتائجها قد تفسر العلاقة بين الاكتئاب والسمنة لدى البشر، خاصة وأن مضادات الاكتئاب أقل فعالية لدى من يعانون من الوزن الزائد، من أولئك الذين يتمتعون بوزن معتدل، مما جعل السمنة تعتبر عاملًا إضافيًا يسبب الاكتئاب، إن كانت مرتبطة بنظام غذائي عالي الدهون.

نتائجها

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ووجد الباحثون في الدراسة، أن أجزاء من الأحماض الدهنية المشبعة، تتسرب عبر مجرى الدم إلى أدمغة الفئران، التي غذيت بحمية تحتوي على 60% من الدهون المشبعة وغير المشبعة، وأوضحوا أن نتائجهم الجديدة قد تساعدهم على تطوير أنواع مختلفة من مضادات الاكتئاب، الخاصة بمن يعانون من زيادة الوزن.

الدراسة عبارة عن تمهيد لشرح سبب السمنة بالاكتئاب

وقال المشرف الرئيسي للدراسة، البروفيسور جورج بيلي، إن "غالبا ما نختار الوجبات السريعة لراحة أنفسنا كما أن مذاقها جيد.. لكن على المدى الطويل، من المحتمل أن يؤثر ذلك على مزاج الشخص بطريقة سلبية".

وتابع "هذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها التأثيرات المباشرة التي يمكن أن يحدثها نظام غذائي غني بالدهون على المناطق المرتبطة بالاكتئاب في الدماغ".

وأضاف "هذا البحث هو تمهيدي لشرح سبب ارتباط السمنة بالاكتئاب وكيف يمكننا علاج المرضى الذين يعانون من هذه الحالات بشكل أفضل".