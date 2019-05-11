- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثيون يبدؤون انسحاباً أحادياً من 3 موانئ في الحديدة والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 01:53 مساءً - بدأت مليشيا الحوثي في اليمن، اليوم السبت، عملية الانسحاب من ميناء الصليف في مدينة الحديدة، وذلك بموجب اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم إن مسلحي الحوثي بدؤوا الانسحاب من الميناء تحت إشراف ثلاث فرق من الأمم المتحدة.
ويأتي الانسحاب بعد ساعات قليلة من إعلان الحوثيين اعتزامهم تنفيذ "انسحاب أحادي الجانب" من ثلاثة موانئ في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وكتب رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر"، أن الانسحاب "أحادي الجانب" سيتم "في الساعة 10:00 (7:00 ت.غ) من السبت".
وأضاف: إن "الانسحاب الأحادي الجانب الذي سيقوم به الجيش واللجان جاء نتيجة لرفض دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم، تنفيذ الاتفاق".
وكان رئيس لجنة الأمم المتحدة للإشراف على التهدئة أعلن، مساء الجمعة، أن الحوثيين سيبدؤون بالانسحاب من مدينة الحديدة اليمنية اليوم.
وقال الجنرال مايكل لولسغارد في بيانه: إن "هذه الخطوة العملية الأولى على أرض الواقع منذ إبرام اتفاق الحديدة"، موضحاً أن الانسحاب سينتهي بحلول الثلاثاء.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في فبراير، التوصّل إلى اتفاق ينص على انسحاب على مرحلتين من مدينة الحديدة وموانئها، لكن الاتفاق لم يطبّق.
وقال دبلوماسيون أمميون إن الحوثيين رفضوا الانسحاب؛ "خشية أن تدخلها قوات مرتبطة بالتحالف العسكري الذي تقوده السعودية وتسيطر عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يبدؤون انسحاباً أحادياً من 3 موانئ في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.