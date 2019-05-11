شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نصف طن حشيش بأبين كانت في طريقها إلى عدن والان مع التفاصيل
تمكنت نقطة دوفس بمحافظة ابين صباح اليوم السبت، من ضبط نصف طن من الحشيش كانت في طريقها الى العاصمة عدن.
وكانت الكمية عبارة عن مادة حشيشة مغلفة.
حيث باشرت السلطات الأمنية التحقيق في القضية على الفور.
وكانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية، السبت، كميات جديدة من الحشيش المخدر المهرب إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك في محافظة مأرب.
وذكر مدير شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني، في بيان صحفي، أن النقاط الأمنية ضبطت في عملتين منفصلتين 293 كيلو حشيش مخدر كانت في طريقها إلى محافظة صنعاء الخاضعة تحت سيطرت المليشيا الحوثية الانقلابية.. وفق "العين الإخبارية".
وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية في بلدتي قانية والجوبة ضبطت الكميات التي كانت مخفية بطريقة احترافية ومموهة بشكل محكم، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة العامة.
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