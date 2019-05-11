شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تأجيل اجتماع لوليسغارد بفريق الشرعية في لجنة إعادة الانتشار والان مع التفاصيل

تأكل اجتماع الفريق الحكومي بالدنماركي لوليسغارد في العاصمة المؤقتة عدن اليوم السبت، أيار 11، 2019.

وأكدت مصادر مطلعة تأجيل اجتماع لوليسغارد بفريق الشرعية في لجنة إعادة الانتشار.

يأتي هذا بعد إعلان انسحاب المليشيا في ميناء الحديدة في وقت سابق اليوم.

ووصف كثير من المحللين الخطوة الحوثية الأحادية بأنها مجرد مسرحية.

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وفي السياق، صف الكاتب والمحلل السياسي، صالح البيضاني، انسحاب المليشيا الحوثية من ميناء الحديدة بـ"المسرحي".

وكتب البيضاني، عبر حسابه على موقع تويتر: انسحاب مسرحي للحوثيين في الحديدة، ولوليسغارد يصل إلى عدن من أجل إلهاء الفريق الحكومي في فريق اعادة الانتشار واضفاء شرعية على هذه المسرحية.

وأضاف: للأسف لا يوجد عقل سياسي في الشرعية يدير هذا الملف الحساس ويتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق، قال مستشار وزير الدفاع العميد يحيى أبوحاتم إن إعلان الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة محاولة للتلاعب بالألفاظ وتوظيف المصطلحات، وتجاهل أن الاتفاق قائم بين طرفين، وذهب لتصوير أن الانسحاب ينفذ من قبل مليشيا الحوثي، بينما الوفد الحكومي اليمني بإسناد التحالف العربي كان إيجابيا رغم امتلاكه قوة الحسم، وهو تسويف يستبق جلسة مجلس الأمن.

ولم يستبعد أبوحاتم، في حديثه لـموقع "العين الإخبارية"، اشتراكا أمميا في المراوغة، إثر تماهي مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، وتحركاته المعززة للتنصلات الحوثية ومساعيه نحو تخفيف حجم الضغوط الدبلوماسية التي يمارسها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بالإضافة إلى ضغط دول الرباعية (السعودية-الإمارات-أمريكا-بريطانيا).