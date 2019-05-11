شكرا لقرائتكم خبر عن لقور: نحن لسنا ممن يقزمون الوطن الجنوبي والان مع التفاصيل

قال المحلل السياسي الجنوبي، حسين لقور، اليوم السبت، "نحن لسنا ممن يقزمون الوطن الجنوبي إلى قرية أو قبيلة أو حتى محافظة".

وأضاف لقور في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "لن تكون جنوبيا صادقا إن لم تكن مواطنا حريصا صالحا في منطقتك او محافظتك".

وتابع:"لكن أن تنحاز إلى منطقتك او قبيلتك بشكل أعمى على حق او باطل فتلك هي الجاهلية".

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وبين أن "الجنوب وطن الجميع بكل رؤاهم السياسية لن يحتكره عنصري أو جاهلي".

وكان القيادي البارز في المجلس الانتقالي لطفي شطار قال في تغريدة:"ليس من مصلحة الجنوب أي اصطفاف جنوبي ضد جنوبي آخر ، مهما أخطأ ".

وأضاف:"علينا كسياسيين أن نتعلم سياسة الاحتواء وليس التنفير لبعضنا البعض ".

واختتم :"مشوار إستعادة الدولة الجنوبية يتطلب في المقام الأول معالجة الأخطاء لا تسعيرها ولا خلق جبهات جنوبية داخل الجنوب"