شكرا لقرائتكم خبر عن لقور: نحن لسنا ممن يقزمون الوطن الجنوبي والان مع التفاصيل
قال المحلل السياسي الجنوبي، حسين لقور، اليوم السبت، "نحن لسنا ممن يقزمون الوطن الجنوبي إلى قرية أو قبيلة أو حتى محافظة".
وأضاف لقور في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "لن تكون جنوبيا صادقا إن لم تكن مواطنا حريصا صالحا في منطقتك او محافظتك".
وتابع:"لكن أن تنحاز إلى منطقتك او قبيلتك بشكل أعمى على حق او باطل فتلك هي الجاهلية".
وبين أن "الجنوب وطن الجميع بكل رؤاهم السياسية لن يحتكره عنصري أو جاهلي".
وكان القيادي البارز في المجلس الانتقالي لطفي شطار قال في تغريدة:"ليس من مصلحة الجنوب أي اصطفاف جنوبي ضد جنوبي آخر ، مهما أخطأ ".
وأضاف:"علينا كسياسيين أن نتعلم سياسة الاحتواء وليس التنفير لبعضنا البعض ".
واختتم :"مشوار إستعادة الدولة الجنوبية يتطلب في المقام الأول معالجة الأخطاء لا تسعيرها ولا خلق جبهات جنوبية داخل الجنوب"
كانت هذه تفاصيل خبر لقور: نحن لسنا ممن يقزمون الوطن الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.