شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب أوقاف وإرشاد ساحل حضرموت يرعى برنامج تحفيظ القرآن الكريم والان مع التفاصيل

برعاية كريمة من مكتب وزارة الاوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، أقامت جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم بمسجد جامع الشهداء بديس المكلا وبعد صلاة الجمعة الخامس من شهر رمضان 1440ه الموافق 10مايو 2019 م البرنامج الرمضاني لطلاب تحفيظ القرآن الكريم.

وفي الحفل أشار الشيخ أحمد بن علي السعدي المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد ان هـُذآ الاحتفال لحفاظ القرآن الكريم يأتي في شهر رمضان المبارك الذي أنزل فِيَه القرآن وقال لابد ان نجعل القرآن العظيم منهاجا لنا في حياتنا وقد اكرم الله الأمة بهذا القرآن الكريم داعيا كافة شرائح المجتمع الى دعم كل الجمعيات والمؤسسات التي تهتم بالقرآن مشيرا الى أن مكتب الأوقاف والإرشاد سيقدم الدعم لكل الجمعيات والمؤسسات التي تهتم بتعليم وتحفيظ القرآن وعلومه وتعمل على تعليمه للشباب والأطفال وتنظم الحلقات لتحفيظ القرآن الكريم معربا عن شكرهم وتقديرهم لجمعية التكريم لكل ما يقدمونه من عمل واهتمام بالقرآن وبناء المساجد منها مسجد بر الوالدين الثالث بجول مسحة داعيا المجتمع للمساهمة في بناء بيوت الله.

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من جانبه اشار الشيخ علي بن سالم باحمادي رئيس جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم بان هذا البرنامج يأتي مــِْن حلقات التحفيظ للجمعية تأكيدا على أهداف الجمعية لإشاعة حكم القرآن بين أوساط المجتمع.

وقال ان الاهتمام بالقرآن والعناية به هو شرف لنا وينبغي على كل مسلم ان يعتني به والدفع بنشره والتمسك به.

داعيا جميع الحاضرين للحفاظ عليه والعمل بأحكامه ودعا رئيس الجمعية كافة الناس إلى لتقديم الدعم والمساندة للجمعيات والمؤسسات التي تهتم بتعليم القرآن وكذلك المساهمة في بناء المساجد .. وشاكرا كل من ساهم في ترتيب وتنظيم وانجاح هذا البرنامج الرمضاني الذي تقيمه الجمعية .