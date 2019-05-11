شكرا لقرائتكم خبر عن قوى التغيير بالسودان تُعلن نقاط الخلاف التي ستتفاوض حولها مع "الانتقالي" والان مع التفاصيل

أفادت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم السبت، بأنها حددت نقاط الخلاف التي ستتفاوض حولها مع المجلس الانتقالي

وأعلنت قوى الحرية والتغيير، أن موقفها الكامل سيعلن بمؤتمر صحفي مساء اليوم.

وبينت في تصريحات قائلة: سندخل بمفاوضات دون توقف مع المجلس الانتقالي لـ72 ساعة.

وكان قيادي في قوي الحرية والتغيير بالسودان، أعلن مساء الجمعة، عن إيقاف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير، بحسب تصريحات أدلى بها لـ"سكاي نيوز عربية".

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وكانت مصادر سودانية أخرى ذكرت، الجمعة، أن لجنة مكونة من قوى إعلان الحرية والتغيير وافقت على تشكيل قيادة موحدة للحوار مع المجلس العسكري الانتقالي.

ووفقا للمصادر فإن القيادة الموحدة ستبحث مع المجلس العسكري الانتقالي نقاط الخلاف، وذلك وسط تحفظ كيانات أخرى بقوى الحرية والتغيير على رأسها "تجمع المهنيين" الذي يرى أن أي حوار مع المجلس العسكري يجب أن يفضي إلى تسليم السلطة إلى المدنيين.

ومن المتوقع أن تسلم قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم السبت، ردها مكتوبا على الملاحظات التي أوردها المجلس العسكري بشأن وثيقة الدستور الانتقالي.

وكانت لجنة من قوى إعلان الحرية والتغيير قد عكفت، الخميس، على هيكلة التحالف بإعلان جسم لإدارة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي خلال الفترة المقبلة.