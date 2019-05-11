شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحام اللواء حرب 1 ومحور آزال في صعدة والان مع التفاصيل
تحقق انتصار بين جبهتين مهمتين في باقم والصفراء بمحافظة صعدة.
وأوضح مراسل "الحدث"، محمد العرب، إن لواء حرب 1 دخل إلى مناطق التماس مع مديرية باقم
وقال قائد اللواء "أبوجبر"، كان العدو مجهز قواعد نيران وهجوم قوي إلا أن الخطة التي رسمها لنا قائد التحالف حين زارنا، وقمنا برسم خطة للانقضاض على نقعة وفي خلال التحضير للالتفاف، تفاجأنا بأن العدو كان يريد الهجوم ووصلنا إلى مشارف النقعة.
وتابع:"نحن على مشارف النقعة الاستراتيجة والتحمنا محور آزال من وادي شجاع باتجاه باقم".
وبين أن خطة قائد التحالف سيتم تنفيذها بالأيام القادمة.
وأشار إلى أن قياديين حوثيين قتلوا منهم أبو حمزة الجبري، زيد الرزامي".
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