باترويت لردع إيران وتوقف إس 400.. النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البنتاجون يوافق على نشر صواريخ باتريوت في الشرق الأوسط لردع تهديدات إيران، ومليشيات مصراتة الإرهابية تستميت في معارك طرابلس، وصحيفة ألمانية تؤكد توقف صفقة "إس 400" بين روسيا وتركيا، ومواكب احتجاجية تصل إلى ساحة الاعتصام بالخرطوم في أول جمعة من رمضان، وخروقات جديدة لمليشيا الحوثي لـ"هدنة الحديدة"، وأمريكا تحذر السفن التجارية من هجمات إيرانية محتملة.. وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت 11 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا.

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