منظمة الصحة العالمية: مقتل 454 شخصا وإصابة 2154 جراء حرب طرابلس

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 شخصًا، منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم، إن عدد القتلى في طرابلس بلغ 454 قتيلا و 2154 جريحًا، بينهم ثلاثة من عمال الإسعاف الذين انفجرت عربتهم في هذا الأسبوع.

كما دعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة أن حرب طرابلس، دفعت أكثر من 60 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم، وأنها تعمل على تنسيق الخدمات الصحية المستمرة لهم.