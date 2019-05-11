الان تتابع زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب شرق مدينة السليمانية بالعراق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بغداد - الخليج 365: ضرب زلزال قوي، اليوم، جنوب شرق مدينة السليمانية بالعراق، وبلغت قوته 5.3 درجات بمقياس ريختر. Advertisements وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 5.3 درجة وقع قرب مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق، اليوم السبت. وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومترا جنوب شرقي السليمانية وعلى عمق عشرة كيلومترات.

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