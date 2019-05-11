الان تتابع الشرطة السودانية تزيل اسم وصورة البشير من أبراج سكن الضباط بالخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزالت الشرطة السودانية اسم وصورة الرئيس السابق عمر البشير من أبراج سكن الضباط بالعاصمة الخرطوم، في خطوة جديدة لوضع قطيعة مع النظام السابق.

ووفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” السودانية، فإن صورة عمر البشير اختفت من الأبراج الستة بحيشمبات، المتواجد قبالة “السوق المركزي”.

وكانت الأبراج الستة تسمى “أبراج البشير”، حيث كانت تتزين بصورة كبيرة وعريضة للرئيس السابق، مرتديا زي الشرطة السودانية.

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يشار إلى أن عددا من المؤسسات الحكومية والسفارات شرعت منذ أبريل الماضي في إزالة اسم عمر البشير وصورته من فوق جدران المباني الحكومية كدليل على سقوط حكمه ونظامه.

وعزل الجيش السوداني، البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق.

وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا “تبييض أموال وتمويل الإرهاب”.