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بدء انسحاب ميليشيات الحوثي من موانىء الحديدة وسط وجود مراقبين دوليين

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mohamad turki 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

أعلنت مصادر ميدانية في اليمن، اليوم، بدء انسحاب ميليشيات الحوثي من موانىء الحديدة، وسط وجود مراقبين دوليين.

وكان محافظ الحديدة وجه انتقاداته إلى الحوثيين صباح اليوم، قائلا إن “الانسحابات الحالية في الحديدة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من خطوات” معتبرا أن “ما يجري في الحديدة هو محاولة تغطية على فشل غريفيث”.

 

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